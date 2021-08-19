شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لخامس جلسة بفعل قفزة في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط لخامس جلسة على التوالي أمس الأربعاء مع استمرار قلق المستثمرين إزاء آفاق الطلب على الوقود وسط قفزة في الإصابات بكوفيد-19 حول العالم ووصول المزيد من الإمدادات إلى السوق من منتجين عالميين كبار من بينهم الولايات المتحدة.

ويتعرض النفط لضغوط على مدار الأسابيع القليلة الماضية بسبب زيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا في أنحاء العالم. وأعادت بضع دول فرض قيود على السفر وتراجعت حركة النقل الجوي في الأسابيع الأخيرة.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 80 سنتا، أو 1.2 بالمائة، لتسجل عند التسوية 68.23 دولار للبرميل. ومني خام القياس العالمي بخسارة 11 بالمائة في جلسات التداول الثلاث عشر الماضية.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أو 1.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 65.46 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2020 .

لكن مخزونات البنزين سجلت زيادة متواضعة، وبلغ الطلب على وقود السيارات 9.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بنسبة واحد بالمائة فقط عن مستويات 2019 .