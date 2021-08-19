شكرا لقرائتكم خبر عن 520 ألف أسرة مستفيدة من «القرض العقاري المدعوم» حتى يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق التنمية العقارية عن

استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ يونيو 2017 إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، منهم 103 آلاف أسرة استفادت من الخيارات التمويلية والسكنية لــ «القرض المدعُوم» خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو 2021م.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي إن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل ارتفاعاً بنسبة 11 % خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بتوقيع نحو 103 آلاف عقد تمويلي مقارنة بـ 92 ألف عقد خلال الفترة نفسها من العام 2020م، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 63 مليار ريال، مشيراً إلى أن الصندوق دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها «القرض المدعُوم» إذ تمكن نحو 45 ألفا من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، و33 ألفا من منتج البناء الذاتي، بينما نحو 12 ألف مستفيد استفادوا من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وأضاف إن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل توقيع ما يقارب 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية يونيو 2021م وهو ما يعادل 60 % من إجمالي ما تحقق خلال الــ 40 عاماً الماضية مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة فقط.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: «إن ما تحقق من إجمالي العقود التمويلية المدعُومة منذ انطلاقته في 2017م يؤكد ثقة الأسر السعودية في برنامج «القرض المدعُوم» وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة كان لها دور إيجابي في تحقيق تلك المنجزات، التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة التملك إلى 70 % نهاية 2030»، مؤكداً سعي الصندوق إلى تطوير برامجه وفق رغبات وتطلعات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري» لتمكينهم من تملك المسكن الملائم.

يذكر أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 % عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفّر عددا من الخيارات السكنية منها البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

من ناحية أخرى، سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء «الوحدات الجاهزة» و«تحت الإنشاء» ضمن برنامج «سكني»، نحو 93 ألف أسرة منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر يوليو الماضي، منها 53.108 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة، التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، والتي تجاوزت 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية.