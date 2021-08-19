شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة والمشروبات تتصدر «إنفاق المستهلكين» عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 14 أغسطس الحالي، بلغت نحو 8.714 مليار ريال، مقارنة بـ 9.020 مليار ريال في الأسبوع السابق له، منخفضة بنسبة 3.4%، فيما بلغ عدد العمليات نحو 104.697 مليون عملية، مقابل 105.714 مليون عملية، بانخفاض قدره 1%.

وبحسب التقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.337 مليار ريال، مقابل 1.360 مليار ريال، متراجعا بنسبة 1.7% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 1.2%، مسجلا 26.759 مليون عملية، مقابل 26.442 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بعمليات بلغت قيمتها 1.250 مليار ريال، مقابل 1.287 مليار ريال، منخفضا 2.9%، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 1.4% مسجلا 29.898 مليون عملية، مقابل 30.334 مليون عملية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 828.684 مليون ريال، مقابل 901.805 مليون ريال، متراجعة بنسبة 8.1%، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 677.326 مليون ريال، مقابل 698.066 مليون ريال، منخفضا بنسبة 3% عن الأسبوع السابق له، فيما جاء خامسا قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت نحو 576.245 مليون ريال، مقابل 588.982 مليون ريال، بانخفاض قدره 2.2%، وفي المركز السادس جاء قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت 539.591 مليون ريال، مقابل 593.242 مليون ريال، متراجعا بنسبة 9%.

ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.627 مليار ريال، مقابل 2.688 مليار ريال، منخفضة 2.3%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.410 مليار ريال، مقابل 1.452 مليار ريال، بانخفاض 2.9%، فيما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 438.477 مليون ريال، مقابل 457.846 مليون ريال، منخفضة 4.2%، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 322.191 مليون ريال، مقارنة بـ325.943 مليون ريال، متراجعة 1.2%، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 277.672 مليون ريال، مقابل 294.511 مليون ريال، منخفضة بنسبة 5.7%.