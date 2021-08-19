شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تدشين مصنعين لإطارات السيارات فى السخنة والعامرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القابضة للصناعات الكيماوية جهودها بالتنسيق مع عدة جهات للانتهاء من بدء تدشين مصنعين جديدين لتصنيع إطارات السيارات فى السخنة والعامرية لتوفير الاطارات للسوق المحلى وللتصدير.. تعرف على أحدث التفاصيل فى 7 معلومات.

1- سيتم تدشين مصنعين لإطارات السيارات بمختلف أنواعها.

2- تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة بين الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والقابضة الكيماوية لإقامة المصنعين.

3- المصنع الأول سيكون في السخنة والآخر في العامرية، وسيتم إتاحة جزء من المنتجات للتصدير.

4- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة لاستكمال الدارسات اللازمة تمهيدا لتأسيس الشركة.

5- من المنتظر أن تكون الطاقة الإنتاجية المستهدفة 7.5 مليون إطار على مرحلتين .

6- وجارى اختيار استشارى قانونى للمشروع واستقبال العروض من المقاولين الراغبين في التنفيذ .

7- يهدف المشروع لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلى من مختلف أنواع ومقاسات الإطارات للسيارات الخاصة والملاكى والأجرة ووسائل النقل الخفيف والثقيل.