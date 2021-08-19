شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها عقب محضر اجتماع الفيدرالي و"داو جونز" يهبط 380 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء مع متابعة تطورات "كورونا"، وعمقت خسائرها في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة جائحة كورونا ووقف انتشار سلالة "دلتا" التي ظهرت في العديد من الدول.



هذا، وتستعد الولايات المتحدة للبدء في سبتمبر/أيلول القادم في توزيع جرعات معززة من لقاحات "كورونا" على مواطنيها، وذلك في ظل تلاشي أثر اللقاحات التي حصلوا عليها بالفعل مع مرور الوقت.



ومن جانبه، صرح "أنطوني فاوتشي" – المستشار الصحي للبيت الأبيض سابقاً – بأن مناعة الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا تنحسر بمرور الوقت بسبب متحور "دلتا".



وفي سياق منفصل، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن أن مناقشات دارت بين الأعضاء لخفض حجم برنامج مشتريات الأصول هذا العام.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.13 دولار وأغلق عند 65.46 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1% أو ما يعادل 80 سنتا وأغلق عند 68.23 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 382 نقطة) إلى 34960 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35356 نقطة وأقل مستوى عند 34943 نقطة.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 4400 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4454 نقطة وأقل مستوى عند 4397 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 14526 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14697 نقطة وأقل مستوى عند 14516 نقطة.