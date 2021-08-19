شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لعقود القمح مع متابعة تطورات الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن مراقبة تطورات الطقس في الولايات المتحدة وتأثيره على المحاصيل الزراعية.



وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس الماضي أن إنتاج أمريكا من القمح تضرر نتيجة جفاف الطقس وسط توقعات بانخفاض كميات القمح المنتج إلى أدنى مستوى في 19 عاما عند 1.697 مليار بوشل، وهو ما يعد انخفاضا بنسبة 2.8% مقارنة بتوقعات الوزارة في شهر يوليو/تموز.



وأوضح التقرير أيضا أن حصاد القمح في الولايات المتحدة مكتمل تقريبا بينما سيبدأ حصاد الذرة والصويا في الشهر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الذرة سوف يصل إلى 14.750 مليار بوشل بناء على متوسط إنتاج 174.6 بوشل عن كل فدان.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش عند 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.2% إلى 7.37 دولار للبوشل.