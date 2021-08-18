شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليار ريال مبيعات الأدوية بالمملكة في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير إدارة دعم السياسات بالهيئة العامة للمنافسة د. ساري الشمري أن حجم مبيعات الأدوية في المملكة خلال العام الحالي بلغ 35 مليار ريال، مقارنة بـ28.2 مليار ريال في 2017، فيما يتوقع أن تبلغ 37 مليار ريال العام المقبل، مشيرًا إلى أن سوق الأدوية بالمملكة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يعزز حجم السوق الكبير الفرص طويلة الأجل بالنسبة إلى الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات.

وقال خلال ورشة عمل أمس بعنوان «المنافسة في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية» نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد» إنه تم رفع دراسة وتحليل المنافسة في قطاع الأدوية بالمملكة للمقام السامي، إذ أجريت الدراسة بناء على توجيه من المقام السامي، مشيرًا إلى أن هيئة الخبراء بالتعاون هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة تدرس التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

وأشار إلى أن الدراسة كشفت الاعتماد الكبير على واردات الأدوية الدولية بنسبة 65%، لافتًا إلى أن إنتاج الأدوية في المملكة لم يتجاوز الـ12 مليار ريال عام 2020، فيما بلغت قيمة الواردات 21 مليار ريال في ذات العام، وبلغت إنتاجية الأدوية 13 مليار ريال عام 2021 مقابل 22 مليار قيمة الواردات في العام نفسه، متوقعة أن تصل إنتاجية الأدوية إلى 14 مليار ريال عام 2022 مقابل 23 مليار ريال من الواردات، فيما سيصل الإنتاج إلى 15 مليار ريال عام 2023 مقابل 24 مليارا من الواردات.

ولفت إلى أن الدراسة سيتم نشرها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، مضيفا إن الدراسة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي، إذ أخذ في الاعتبار دراسة الوضع الراهن، من خلال إجراء العديد من اللقاء مع قطاع الأعمال.

وأوضح أن الدراسة استهدفت التعرف على هيكلية السوق للوقوف على انفتاحه والتعرف على السلوك عبر الابتكار والمبيعات الإلكترونية وتطوير سلسلة التوريد ومعرفة الأداء من خلال الإنفاق الحكومي مقابل الإنفاق الخاص والهوامش عبر سلسلة القيمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتحرك لتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.