الوطنية للإسكان تعتزم تطوير 83 مليون م2 بالرياض لضخ 147 ألف وحدة جديدة

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وأوضحت الشركة أن المجتمعات السكنية الجديدة التي تعتزم طرحها في مدينة الرياض خلال الأعوام القليلة المقبلة تشمل 3 مواقع لمخططات سكنية جديدة على مساحة 40 مليون م2، وهي «ضاحية الفرسان» التي تمتد على مساحة 35.7 مليون م2 لتوفير أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى «الأصالة» التي توفر ما يزيد على 3500 وحدة سكنية على مساحة تصل نحو 4 ملايين م2، وأرض «ديراب» التي توفر أكثر من 1800 وحدة سكنية على مساحة مليون م2.
وأكدت «الوطنية للإسكان» على استمرارها في توفير المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال للوحدة وفقا لأفضل المعايير التي تتوافق مع جودة الحياة ضمن مجتمعات وأحياء سكنية عصرية متكاملة المرافق والخدمات وبنماذج متنوعة بين فلل وتاون هاوس ودوبلكس وشقق توفر بيئة سكنية ملائمة تلبي تطلعات الأسر السعودية.
ونوهت الشركة إلى أن المعروض العقاري للوحدات السكنية في مدينة الرياض يصل حاليا إلى نحو 20 مشروعا منها 13 مشروعا ضمن ضاحية الجوان التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيسي منها 6 مشاريع يتم تنفيذها بالتعاون مع مطورين فرعيين، لافتة إلى أن عدد الوحدات التي سيتم ضخها ضمن ضاحية الجوان تتجاوز 73 ألف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تمتد على 30 مليون م2.
وأشارت الشركة الوطنية للإسكان إلى أن 7 مشاريع من بين 20 مشروعا تحتضنها الرياض يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص توفر 5 آلاف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 6.7 ملايين م2؛ كما تعمل الشركة على تنفيذ مشروع المشرقية شرق مدينة الرياض على مساحة 7 ملايين م2 لتوفير 3700 وحدة سكنية ضمن خطط المرحلة الأولى.
المجمعات تشمل 3 مواقع، هي:
- ضاحية الفرسان، على مساحة 35.7 مليون م2 لتوفير 60 ألف وحدة سكنية
- الأصالة، توفر 3500 وحدة سكنية على مساحة تصل لنحو 4 ملايين م2
- أرض ديراب، توفر أكثر من 1800 وحدة سكنية على مساحة مليون م2
- تنفيذ مجمعات متكاملة توفر 147 ألف وحدة
- مساحة المجمعات الإجمالية 83.5 مليون م2
- أسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال للوحدة
- زيادة المعروض السكني في الرياض
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