الأهلي السعودي ينظم بالتعاون مع البحر الأحمر للتطوير ملتقى تطلعات الرؤية لوجهة سياحية عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم البنك الأهلي السعودي بالتعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، الملتقى الافتراضي بعنوان «تطلعات الرؤية لوجهة سياحية عالمية»، والذي استعرض خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة للوجهة العالمية للسياحة السعودية «مشروع البحر الأحمر»، وذلك بحضور كبار المستثمرين المحليين والعالميين ومشاركة الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري.

واستعرض الملتقى أبرز التطورات لمراحل مشروع البحر الأحمر الذي من المرتقب أن يشهد تدشين مرحلته الأولى نهاية العام الحالي، الذي يعد واحدا من بين المشاريع الثلاثة الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عام 2017، لتضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتسهم في صناعة سياحية جديدة مستدامة تدعم توجهات الرؤية لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني.

ووجه باغانو شكره وتقديره للبنك الأهلي السعودي على تنظيم الملتقى، مؤكدا أن البنك شريك داعم لمشروع البحر الأحمر، باعتباره أكبر بنك على مستوى المملكة، وبفضل مركزه المالي القوي ومكانته كأكبر ممول مؤسسي.

وكشف باغانو خلال حديثه عن النهج الرائد الذي تتبعه شركة البحر الأحمر للتطوير في إرساء معايير السياحة المتجددة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. مما سيمكن بدوره من وضع المملكة على خارطة السياحة الدولية، حيث يتزايد طلب المسافرين لشركات التطوير العقاري بالاهتمام أكثر ببيئة الوجهات السياحية التابعة لها خلال التصميم والتطوير والتشغيل.

من ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري، أن تنظيم البنك لهذا الملتقى الذي حضره مجموعة من المستثمرين المهتمين بالفرص الاستثمارية في المملكة، يأتي تأكيدا على استمرار دعم البنك للمبادرات الاقتصادية والاستثمارية المندرجة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق نحو المستقبل.