التجارة تضبط وافدا مخالفا يورد منتجات مقلدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وزارة التجارة وافدا عربيا، يقوم بتسويق منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة. وقامت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري بإعداد كمين محكم، تم خلالها ضبط الوافد وهو يقوم بتسويق المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح أنه يحمل إقامة منتهية منذ عام 1437هـ، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة التي شملت حقائب نسائية وعطورا تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشة للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.



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