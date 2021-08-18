خدمات الجيل الخامس تغطي 60 محافظة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 60 محافظة في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بـ 53 محافظة خلال الربع الأول من هذا العام.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تقريرها الربعي «مقياس» لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة «STC» لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 56 محافظة، فيما حلت شركة «زين» في المركز الثاني؛ حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 43 محافظة، وشركة «موبايلي» في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 21 محافظة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر في نهاية الربع الثاني من العام 2021، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 370.12 ميجابيت في الثانية، وتسجيل شركة «STC» لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 398.41 ميجابيت في الثانية، وجاءت شركة «زين» في المركز الثاني بمتوسط سرعة 351.25، وحلت شركة «موبايلي» في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 280.59 ميجابيت في الثانية.

كما كشف تقرير «مقياس» عن تصدر شركة «زين» لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك. فيما تصدرت شركة «STC» منطقة الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، بينما سجلت شركة «موبايلي» أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير «مقياس» في إطار عمل «هيئة الاتصالات» على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

خدمات الجيل الخامس بالمملكة







تغطية 60 محافظة بنهاية الربع الثاني 2021



تغطية 53 محافظة بنهاية الربع الأول 2021



الشركات الأعلى انتشارا:





الاتصالات السعودية 56 محافظة



شركة زين 43 محافظة



شركة موبايلي 21 محافظة



سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل





متوسط السرعة 370.12 ميجابيت في الثانية



السرعات بحسب الشركات: