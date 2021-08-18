شكرا لقرائتكم خبر 23 % زيادة في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل بالربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير «مقياس» الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية «STC» لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.25 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة «زين» في المركز الثاني بمتوسط سرعة 126.59، فيما حلت شركة «موبايلي» في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 117.91 ميجابت في الثانية.
فيما تصدرت شركة «سلام» قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 112.69 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة «STC» في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 91.29 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة «موبايلي» في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 89.92 ميجابت في الثانية.
وكشف تقرير «مقياس» عن تصدر شركة «STC» لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقة المدينة المنورة التي تصدرت فيها شركة «زين».
يذكر أن هيئة الاتصالات تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 % زيادة في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل بالربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.