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اتحاد المصارف

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- بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد المصارف العربية نظم بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأكد نائب محافظ بنك السودان المركزي فاروق محمد النور خلال الجلسة الافتتاحية أهمية مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تسهم في تأهيل المصارف للاستعداد للمرحلة الثانية من برنامج التقييم الدولي الخاص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب.

وأشاد وكيل محافظ البنك المركزي المصري الدكتور عصام بركات بمستوى التقرير الذي رفعه السودان في المرحلة الأولى من برنامج التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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