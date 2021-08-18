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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد المصارف العربية نظم بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأكد نائب محافظ بنك السودان المركزي فاروق محمد النور خلال الجلسة الافتتاحية أهمية مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تسهم في تأهيل المصارف للاستعداد للمرحلة الثانية من برنامج التقييم الدولي الخاص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب.

وأشاد وكيل محافظ البنك المركزي المصري الدكتور عصام بركات بمستوى التقرير الذي رفعه السودان في المرحلة الأولى من برنامج التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.