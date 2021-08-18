شكرا لقرائتكم خبر اتحاد المصارف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد نائب محافظ بنك السودان المركزي فاروق محمد النور خلال الجلسة الافتتاحية أهمية مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تسهم في تأهيل المصارف للاستعداد للمرحلة الثانية من برنامج التقييم الدولي الخاص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب.
وأشاد وكيل محافظ البنك المركزي المصري الدكتور عصام بركات بمستوى التقرير الذي رفعه السودان في المرحلة الأولى من برنامج التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.