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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مركز إدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029. والثانية 4.485 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033. والثالثة 4.365 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036.

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