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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الأحساء نظمت لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، بحضور نائب رئيس الغرفة محمد العفالق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال. وأوضح الحربي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إطلاق استراتيجية خاصة بمطار الأحساء الدولي تتضمن النموذج الاستثماري والتطويري والتشغيلي للمطار ومميزاته التكاملية، مشيرا إلى اكتمال التحول المؤسسي لمطار الأحساء الدولي ضمن خطة شركة مطارات القابضة لتطوير مطارات المملكة.

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