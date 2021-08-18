المواصفات والمقاييس

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وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الورشة تستعرض اللائحة الفنية لسلامة الآلات وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها وآلية قبول جهات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى التعريف بمنصة سابر وآلية التسجيل.
ودعت المواصفات السعودية المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3m2cxob.
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