شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة تعلن الاشتراك فى مشروع الابتكار بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة، مشاركة الغرفة والمجلس التصديرى فى مشروع الابتكار فى القطاع الخاص والمقدم من الوكالة الألمانية للتعاون والذى يجرى تنفيذه لمدة 3 سنوات (من يونيو 2021 إلى مايو 2024) بتمويل 12 مليون يورو.

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن الهدف من المشروع هو العمل على تحسين ظروف الابتكار فى قطاع التصنيع، ويستهدف المشروع رواد الأعمال بما فى ذلك الأعمال الناشئة والصغيرة فى قطاع التصنيع وموظفو الشركات والباحثون عن عمل والأشخاص الذين يعانون من البطالة الجزئية ، وخاصة النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا.

وأشار إلى أن قطاع الطباعة والتغليف والتعبئة من القطاعات الصناعية التى تستفيد من المشروع، والذى يستهدف تقديم الدعم لصناع السياسات بوزارة التجارة والصناعة، بهدف تحسين المشهد الترويجى الذى يقع ضمن اختصاص الوزارة والشركاء الآخرين بالحكومة وجمعيات الأعمال. مما يساهم فى تحسين القوة الابتكارية للشركات المصرية

وأوضح أن مشروع الابتكار فى القطاع الخاص يستهدف خدمات محددة فى بيئة الأعمال المباشرة لقطاع التصنيع من خلال توفير خدمات استشارية محددة تهدف إلى زيادة القوة الابتكارية لقطاع التصنيع إلى جانب تدابير التدريب لأصحاب المشاريع والموظفين. سيؤدى ذلك إلى تسريع عملية التحديث داخل الشركات مع تشجيع رواد الأعمال على إدخال ابتكارات المنتجات والعمليات، والقيام بمزيد من الاستثمار وتوظيف عمال إضافيين.

كما يهدف لتحسين ادماج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع فى سلاسل القيمة المحلية والاقليمية والدولية وتحفيز التصنيع المحلي، وستشجع الخدمات الاستشارية التى سيتم تقديمها من خلال وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة بالشراكة مع التعاون الدولى الألمانى GIZ الشركات المشاركة على مراعاة معايير الجودة المطبقة فى سلسلة التوريد ومتابعتها فى عملياتها الخاصة.