شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "التعبئة" بنسبة 2.03% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.82%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.49%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.11%، واستقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.04%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.015، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.86%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.82%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.23%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، خسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 630.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.1 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.89%، والعرب على 5.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 648.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 210.7 مليون جنيه، 143.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13219 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3642 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.