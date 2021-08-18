شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملحوظ لأسعار الفضة رغم استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة جائحة كورونا ووقف انتشار سلالة "دلتا" التي ظهرت في العديد من الدول.



هذا، وتستعد الولايات المتحدة للبدء في سبتمبر/أيلول القادم في توزيع جرعات معززة من لقاحات "كورونا" على مواطنيها، وذلك في ظل تلاشي أثر اللقاحات التي حصلوا عليها بالفعل مع مرور الوقت.



ومن جانبه، صرح "أنطوني فاوتشي" – المستشار الصحي للبيت الأبيض سابقاً – بأن مناعة الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا تنحسر بمرور الوقت بسبب متحور "دلتا".



وفي سياق منفصل، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن أن مناقشات دارت بين الأعضاء لخفض حجم برنامج مشتريات الأصول هذا العام.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش عند 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 23.5 دولار للأوقية.