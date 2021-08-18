شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الفيدرالي: أعضاء البنك المركزي ناقشوا خفض مشتريات الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم أن المناقشات دارت في الاجتماع – المنعقد في يوليو/تموز الماضي – بين أعضاء البنك المركزي بشأن وضع خطة تهدف إلى خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



ورأى معظم الأعضاء في اجتماع الفيدرالي أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليص حجم برنامج شراء الأصول في عام 2021 بالتزامن مع استمرار التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بنفس الوتيرة.



ويرى بعض الأعضاء أيضا أن زيادة مشتريات الأصول تسببت في ارتفاع التضخم وصولا إلى المستهدف فضلا عن انتعاش وتيرة التوظيف.



وشدد أعضاء البنك على عدم وجود أي رابط بين البدء في خفض مشتريات الأصول والرفع المحتمل لمدل الفائدة.



تجدر الإشارة إلى أن اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي عقد في يوليو/تموز قد أسفر عن تثبيت الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، وأيضا تثبي حجم مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا.