شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض رغم تراجع المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلى الخام عن مكاسبه السابقة على الرغم من بيانات أظهرت انخفاض المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.2 مليون برميل إلى 435.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 1.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 1.2 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش عند 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 65.5 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1% إلى 68.3 دولار للبرميل.