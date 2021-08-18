شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 701.3 مليون جنيه صافى شراء الأجانب فى سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة البورصة المصرية، عن تسجيل الأجانب صافي شراء في سندات الخزانة بلغت 701.3 مليون جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.27% بعد صعود 3 جلسات آخر جلسات، وصعود بنسبة 1.27% منذ جلسة 9 أغسطس.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، خسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 630.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.1 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.89%، والعرب على 5.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 648.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 210.7 مليون جنيه، 143.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13219 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3642 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.