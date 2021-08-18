شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، خسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه.

إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المتحدة للإسكان والتعمير، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، بنك الكويت الوطني-مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني. إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المتحدة للإسكان والتعمير، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، بنك الكويت الوطني-مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للصناعات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

البورصة تخسر 395 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، خسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه. البورصة تخسر 395 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، خسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 630.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.1 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.89%، والعرب على 5.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 648.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 210.7 مليون جنيه، 143.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13219 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3642 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 14.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 63.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 37.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.95%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 33.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.08%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.32%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 48.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.21%.