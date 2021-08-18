شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي مع متابعة تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي في ظل المتابعة عن كثب لتطورات جائحة كورونا.



وحذر أحد أعضاء البنك المركزي الأمريكي من أن برنامج مشتريات الأصول الحالي غير مناسب لدعم الاقتصاد ويؤدي إلى زيادة الأسعار والديون.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة جائحة كورونا ووقف انتشار سلالة "دلتا" التي ظهرت في العديد من الدول.



هذا، وتستعد الولايات المتحدة للبدء في سبتمبر/أيلول القادم في توزيع جرعات معززة من لقاحات "كورونا" على مواطنيها، وذلك في ظل تلاشي أثر اللقاحات التي حصلوا عليها بالفعل مع مرور الوقت.



ومن جانبه، صرح "أنطوني فاوتشي" – المستشار الصحي للبيت الأبيض سابقاً – بأن مناعة الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا تنحسر بمرور الوقت بسبب متحور "دلتا".



وفي سياق منفصل، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن أن مناقشات دارت بين الأعضاء لخفض حجم برنامج مشتريات الأصول هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش عند 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.