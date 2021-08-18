شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها بصدد إطلاق قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة.

هدف المنصة وكيفية العمل عليها؟تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة، ويمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة التخطيط.

ما القواعد التى تعمل عليها المنصة؟

تضم المنصة عددا من قواعد البيانات المختلفة والتي تتضمن: الأسعار، سوق العمل، الحسابات القومية، مؤشرات الفقر، القطاع الخارجي، القطاع المالي والنقدي، قطاع مالية الحكومة، مؤشرات الصناعة، ومؤشرات السكان، حيث أن كل قاعدة بيانات تضم عددًا كبيرًا من المؤشرات الفرعية بإجمالي أكثر من 500 مؤشر فرعي، وتوفر المنصة خاصية البحث المتقدم والتي تتيح الجمع بين عدد كبير من المؤشرات بصورة سريعة، مع تصفية البيانات طبقاً للسنوات المطلوبة.

وأثنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على مجهود فريق عمل المنصة مؤكدة أهمية وجود هذه المنصة لوزارة التخطيط، من الأهمية أن يكون لدى وزارة التخطيط كل البيانات المتاحة، حتى تساهم فى توافر قاعدة بيانات لمؤشرات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على المنصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات في إطار التوجه نحو عملية التوطين مع الربط بمنظومة الأداء، وستمثل مرجع بحثي يمتاز بالسهولة والنظام في عرض البيانات، مع إمكانية إتاحة عدد من المؤشرات للباحثين خارج الوزارة.