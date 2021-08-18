شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يتراجع بعد خفض غير متوقع للفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب قرار غير متوقع من جانب البنك المركزي بشأن معدل الفائدة.



وأعلن البنك المركزي اليوم عن قراره بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.25% من 0.50% في حين أشارت التوقعات إلى تثبيتها دون تغيير.



وجاء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في إطار الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



ورغم هذه الخطوة، أفاد البنك المركزي في بيانه أنه لا يزال يتوقع رفع معدل الفائدة قبل نهاية العام الجاري.



وسجلت نيوزلندا أول إصابة محلية بفيروس كورونا في الستة أشهر الماضية الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ قرار بفرض قيود إغلاق جزئية.



من جانبه، عقب رئيس البنك المركزي النيوزلندي "أور" على القرار بالقول إن نيوزلندا ربما تشهد بعض عمليات الإغلاق بالتزامن مع استمرار الجائحة، وهو ما سيؤدي إلى ضغط على الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6886، وسجل أعلى سعر عند 0.6952 وأقل سعر عند 0.6870.