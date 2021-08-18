شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت القصيم" تُوصي بتوزيع 1 ريال للسهم عن الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2021، بقيمة 90 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 22 أغسطس الجاري، على أن يتم التوزيع في 7 سبتمبر المُقبل.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2021 بقيمة 99 مليون ريال، بواقع 1.1 ريال للسهم، وبما يُعادل 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 85.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات وارتفاع عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من الانخفاض في متوسط سعر البيع وارتفاع مصروفات البيع والتسويق والانخفاض في الإيرادات الأخرى.