شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الشرقية الزراعية" ترتفع 482% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للتنمية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 481.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 2.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 504.3 ألف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 531.9 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى مجموعة عوامل أهمها تسجيل مستحقات الرئيس التنفيذي عن الفترات السابقة خلال الربع الحالي بالإضافة الى إعادة تصنيف بعض بنود المصاريف الامر الذي أدى الى ارتفاع تكلفة التشغيل للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 313.9 ألف ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 من 2020، مقابل خسائر بلغت 510.1 الف ريال في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك لبعض الأصول والمعدات التي قامت الشركة ببيعها خلال الربع الأول بالإضافة الى انخفاض المصاريف التمويلية خلال الربع الأول.