شكرا لقرائتكم خبر عن "زجاج" تتحول للربحية وتحقق 10.3 مليون ريال بالربع الثاني 2021 لزيادة أرباح الشركات الزميلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 10.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 3.1 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة أرباح الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المصطح نتيجة لتحسن الأداء.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات الإجمالية إلى 16 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 19 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة أرباح الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المصطح نتيجة لتحسن الأداء، وزيادة المبيعات في نشاط العبوات الزجاجية.