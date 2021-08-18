شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "معادن" تنخفض 4.3% بالربع الأول لنمو المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الخسائر بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 7.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 5.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 5.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى نمو المبيعات نتيجة لتحسن الطلب وارتفاع إيرادات أخرى و إنخفاض الأعباء المالية و إنخفاض طفيف في مخصص الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 48.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 37.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 14.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

ويُشار إلى أن "معدنية" حققت صافي خسائر بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكلفة التمويل.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات إلى 65.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 79.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.