شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تكلفة المبيعات تهبط بأرباح "البابطين" 31% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 31% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 23.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 30.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات من 81.6% في الربع الماثل من العام السابق لتصبح 87.7 %خلال الربع الحالي وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وارتفعت الإيرادات إلى 385.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 294.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 36.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 14.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات من 88.5% في الربع الماثل من العام السابق لتصبح 86.6% خلال الربع الحالي وانخفاض المصاريف التسويقية والتمويلية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية وارتفاع الايرادات الأخري .