شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ونيجيريا يتفقان على التدريب والتعاون المشترك بمجال "حماية المنافسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم، الأربعاء، الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باباتوندي ايروكيرا – الرئيس التنفيذي للمفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، وتنفيذًا لأحد محاور استراتيجية عمل الجهاز فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الأخرى ومن بينها أجهزة المنافسة النظيرة. حيث دار النقاش حول كيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على توحيد الجهود والتكاتف مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين، ويعود بالنفع على مواطنيها.

واستعرض الدكتور محمود ممتاز استراتيجية عمل جهاز حماية المنافسة المصري، والأدوات التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر وتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وأطلعَ باباتوندي ايروكيرا على دليل التوافق مع أحكام القانون والذي يعمل الجهاز على تحديثه لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكام القانون، حيث أثنى باباتوندي على هذا الدليل وفكرته، كما أبدى تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.

واتفق الطرفان على وضع إطار عام للتواصل والتعاون الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتبادل تقديم الدعم والمساعدة الفنية في إجراءات إنفاذ القانون ومكافحة الاتفاقيات الرأسية والأفقية الضارة بالمنافسة والقضايا ذات الصلة، بالإضافة لتنظيم الزيارات والدورات التدريبية المتبادلة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان، والعمل على تعظيم جهود التعاون والتكامل بين دول القارة أجمع في هذا الشأن.