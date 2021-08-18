شكرا لقرائتكم خبر عن قيد صكوك مضاربة بـ2.5 مليار جنيه وتجزئة المنصورة للدواجن أبرز قرارات لجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، عدة قرارات أبرزها قيد صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه موزعة على عدد 25 مليون صك بقيمة اسمية 100 جنيه للصك الواحد قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بدءًا من الشهر الــ 25 من تاريخ غلق باب الاكتتاب، لمدة حدها الأقصى 84 شهرًا تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بإصدار واحد.

وتخصص الصكوك، لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة كونتكت للتمويل؛ لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملائها و / أو عملاء شركاتها التابعة والشقيقة التي تزاول ذات النشاط وما يلحق بذلك من ضمانات ("المحفظة / المحافظ") على أن يتم ذلك بدءًا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وحتي نهاية الشهر الــــ 24 من عمر الإصدار.

كما قررت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المنصورة للدواجن من 4 جنيهات للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم وقيد تعديل عدد الأسهم من 20.3 مليون سهم إلى 406 مليون سهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 81.2 مليون جنيه موزعًا على عدد 406 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد، وتعديل عدد الأسهم نتيجة التجزئة تكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس.

وفي نفس السياق قررت لجنة القيد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الاسكندرية من 114.2 مليون جنيه إلى 124.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 103.8 مليون جنيه بواقع 0.09 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة موزعة على 1.3 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 8 جنيهات للسهم الواحد تمويلًا من نصيب المساهمين من الأرباح وفقا للمركز المالي المنتهى في 31 ديسمبر عام 2020.

فيما قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قبول طلب إعادة العرض المقدم من شركة النعيم القابضة للاستثمارات، والعدول عن قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 1 أغسطس فيما يخص الالتزام المالي الموقع على الشركة، كما قررت الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات وأسمنت بورتلاند طرة المصرية، من خلال نظام القبول الألى للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) لمدة 6 أشهر تبدأ من 09/08/2021 حتى 08/02/2022.

في نفس السياق قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على السماح بالتعامل على أسهم شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (Bitumode) من خلال نظام القبول الألى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة لفترة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من 18 أغسطس الجاري نفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018، على أن يتم متابعة استمرار التعامل على أسهم الشركة نظام القبول الالى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة خلال الفترة من 18/8/2021 وحتى 18/2/2022 يتم بعدها عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر استمرار التعامل على أسهم الشركة بنظام القبول الآلى للأوامر من عدمه في ضوء توافر شروط والمعايير المطلوبة.