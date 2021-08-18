شكرا لقرائتكم خبر عن عقود السكر تواصل ارتفاعها في ظل انخفاض الإمدادات البرازيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار السكر في الأسواق العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها بالتزامن مع تراجع الإمدادات من البرازيل بسبب التغيرات المناخية والطقس المتطرف الذي تعاني منه الدولة اللاتينية.



وجاء ذلك في أعقاب موجة الصقيع والبرودة الشديدة التي عانت منها البرازيل في الآونة الأخيرة مما تسبب في الإضرار بالمحاصيل وانخفاض المعروض وأيضا تغير في مواعيد الحصاد.



وأثرت موجة الصقيع على الإنتاج البرازيلي من السكر – بوصف الدولة اللاتينية أكبر منتج للسكر على مستوى العالم – الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السكر في الأسبوع الماضي بنسبة 7% إلى أعلى مستوى في 4 سنوات.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش عند 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 93 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للسكر بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 20.2 سنت للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 20.3 سنت وأقل سعر عند 19.9 سنت.