شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية في بداية التداولات مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب بالأسواق لتطورات جائحة كورونا فضلا عن صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



من جانبه، حذر أحد أعضاء البنك المركزي الأمريكي من أن برنامج مشتريات الأصول الحالي غير مناسب لدعم الاقتصاد ويؤدي إلى زيادة الأسعار والديون.



وسوف يصدر في وقت لاحق اليوم محضر اجتماع الفيدرالي، وتترقب الأسواق ما دار في اجتماع الشهر الماضي من مناقشات حول السياسة النقدية وتطورات تأثير كورونا على الاقتصاد.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة جائحة كورونا ووقف انتشار سلالة "دلتا" التي ظهرت في العديد من الدول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 35310 نقاط، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4447 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 14657 نقطة.