شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصتى السعودية وأبو ظبى بجلسة الأربعاء.. وصعود دبى والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.42% خاسرًا 47.89 نقطة ليغلق عند مستوى 11344.94 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.46% خاسرًا 35.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7694.594 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.357 تريليون درهم، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بينما ارتفعت بورصتا دبي والبحرين.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسرًا 47.89 نقطة ليغلق عند مستوى 11344.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% خاسرًا 2.32 نقطة ليغلق عند مستوى 24916.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.8 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.61%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.14%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، 0.94%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الطاقة والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.54%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.86%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.23%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.33%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 2.99%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 2.84%، وتراجع 134 سهمًا على رأسها سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 6.62%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 4.42%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 4.02%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 353.3 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسرًا 35.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7694.594 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.357 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 219.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5539 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.3%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.2%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.99%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.89%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.64%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.02%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 6.5%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.76%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.85%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 315.2 مليون درهم.

بورصة الكويتفيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% رابحًا 34.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6651.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% رابحًا 53.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7274.54 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسرًا 9.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5417.73 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% خاسرًا 4.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5701.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 339.9 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.48%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الصناعة والاتصالات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.74%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي.





بورصة دبيبينما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.86% رابحًا 24.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2862.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 136.6 مليون سهم محققة ما قيمته 235.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2553 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.26%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.83%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.55%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.6 مليون ورقة بقيمة 80.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.72%.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحًا 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1638.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 24.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.01%، ثم قطاع المواد الأساسي بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 4.24% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.23%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.14%، وهبط سهمي المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.45%، 0.46%، على التوالي.