شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير ميناء أبو زنيمة وتدشين مصنع جديد للمنجنيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية عن خطوات تطوير ميناء أبو زنيمة البحرى بجنوب سيناء التابع لشركة سيناء للمنجنيز، موضحا لـ"الخليج 365" أنه جارى تطوير ميناء أبو زنيمة، حيث تم طرح مناقصة لتطوير الكوبرى الخاص بميناء الشركة بأبوزنيمة وذلك من خلال الشركات المتخصصة في ذلك المجال.

أضاف أنه جارى الانتهاء من أعمال المناقصة في اقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه تم ترخيص ميناء أبو زنيمة، حيث صدر قرار وزير النقل رقم 298 لسنة 2021 بتاريخ 24-5-2021 وذلك بالترخيص لشركة سيناء للمنجنيز بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة التعدينى لاستخدامه في تداول الخامات الخاصة بالشركة.

وحول المصانع الجديدة فى الشركة كشف إنه تم طرح مناقصة عالمية لعمل مصنع لفصل الحديد عن المنجنيز، وذلك من خلال عمل قيمة مضافة للمنجنيز المنخفض الموجود بالشركة، وغير القابل للاستخدام من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وجارى البدء الفعلى في تنفيذ المشروع بنسبة 65% للشركة و35% للقطاع الخاص.

أضاف عماد الدين مصطفى، إنه يجرى الانتهاء من المفاوضات مع الشركات المتخصصة في مجال غسيل الرمال لإنتاج رمال الزجاج الصناعية، موضحا أنه تم البدء في المرحلة الثانية من برنامج التحكم في التلوث الصناعى "ايباب 3"، وجارى عمل اتفاقية لبدء صرف المنحة الخاصة بالمشروع، والمدعومة من الاتحاد الأوروبى لتقليل انبعاثات المصانع.