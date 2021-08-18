شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى فى 5 أيام قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى خمسة أيام ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الرابع على التوالي فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ، البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.25% إلى مستوي 67.47$ ، من مستوى الافتتاح عند 66.65$، و سجل أدنى مستوي عند 66.43$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6 % إلى مستوي 70.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.92$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.88$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.3% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8 % ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف حيال ضعف الطلب فى الصين.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 آب/أغسطس، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 438.5 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.