شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبل محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أضاف مؤشر الدولار حوالي 0.1 % إلى مستوى 93.17 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.1 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.05 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.55% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أسيا وأماكن أخرى ، مع تزايد التوترات الجيوسياسية بعد سقوط الحكومة الأفغانية وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان ،إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق المال العالمية ،تركيزا على شراء الدولار كملاذ آمن.

وفى الصين تحركت السلطات يوم الثلاثاء لتشديد الرقابة على قطاع التكنولوجيا لديها، ونشرت قواعد مفصلة تهدف إلى معالجة المنافسة غير العادلة وأمن البيانات، الأمر الذي زاد المخاوف حيال الإجراءات التنظيمية التي من المتوقع أن تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يصدر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،والذي أكد خلاله البنك المركزي على استمرار دعم الاقتصاد حتى تتحقق مستهدفات التضخم والتوظيف.