شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية ، مع تحسن معنويات المستثمرين من جديد ، بفضل نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني على التوالي ، وفى ظل تباطؤ وتيرة التضخم فى معظم أنحاء العالم وانحسار الضغوط على البنوك المركزية العالمية.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 أكثر من 0.1% حتى الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى الجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح من المستوى القياسي عند 476.16 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.75% ، مع انحسار مخاوف تفشي المتغير دلتا من فيروس كورونا فى القارة الأوروبية العجوز.

ارتفع سهم كارلسبيرج بنسبة 0.2% ، بعدما حقق الشركة الدنماركية أرباح أفضل من التقديرات خلال الربع الثاني ،ورفعت توقعات الأرباح للعام بأكمله.

تتوالي البيانات من معظم أنحاء العالم ،والتي تظهر تباطؤ وتيرة التضخم والأسعار خلال شهر تموز/يوليو ،بالتزامن مع تراجع أسعار النفط ،الأمر الذي يقلص الضغوط على البنوك المركزية العالمية ،والتي من المتوقع استمرارها فى دعم تعافي الأنشطة الاقتصادية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة فى غضون الست جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,480.26 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأقل من 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس قرابة 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1 %.