شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة أسبوعين قبل محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل صدور محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,783.24$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,786.02$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,793.81$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,795.54$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية ، خاصة تلك المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا فى الصين والعديد من البلدان الأسيوية الأخرى.

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يصدر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،والذي أكد خلاله البنك المركزي على استمرار دعم الاقتصاد حتى تتحقق مستهدفات التضخم والتوظيف.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 3.49 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,017.14 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 29 نيسان/أبريل الماضي.