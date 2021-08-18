شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فورد (F) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر حادة بنسبة بلغت -3.49% بما يعادل 47 سنت ليستقر على سعر 12.99 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ليزيد من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القامة، طيلة استقراره دون مستوى 13.43، ليستهدف مستوى الدعم 12.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط