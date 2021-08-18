شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعمق من خسائره – تحليل – 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليتكبد السهم خسائر حادة بنسبة بلغت -4.68% بما يعادل -2.48 نقطة ليستقر على سعر 50.47 دولار، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الهبوط للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 53.45، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 48.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط