شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليساعده ذلك في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ويستفيد السهم وسط ذلك بالضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 393.35، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 420.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه