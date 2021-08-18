شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت ينزلق انخفاضاً – تحليل – 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم هوم ديبوت (HD) انخفاضاً في آخر جلساته، ليكسر السهم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وليصل إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما قد أنقذ السهم من تمديد خسائره، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -4.27% بما يعادل -14.30 نقطة ليستقر على سعر 320.75 دولار، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 314.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 298.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط