شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يعاود الانخفاض – تحليل – 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هيوليت باكرد (HPQ) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -2.58% بما يعادل 76 سنت ليستقر على سعر 28.68 دولار، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 26.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط