شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة منهم 4 على رئاسة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة الشركة عن الفترة (2021-2024)، وضمت 38 مرشحا.

ويذكر أن شركة مصر للمقاصة الجديد، قد فتحت باب الترشح لانتخابات الدورة الجديدة منتصف إبريل الماضي وقبول أوراق عدد من المرشحين، ثم إعلان التأجيل لحين انعقاد الجمعية العمومية بناء على خطاب تلقته الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد تأكيدها على ضرورة إرجاء فتح باب الترشح للانتخابات والإجراءات كافة لحين إعمال الهيئة شؤونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسي بعد إقراره من الجمعية العمومية للشركة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لعام 2021 .

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على مقترح الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة، بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 (رئيس وأعضاء) على أن يكون أغلبيتهم من ذوى الخبرة، فيما سيتم توزيع المقاعد الخمسة الباقية بواقع مقعدين لمرشحى شركات السمسرة ومقعدين لمرشحى أمناء الحفظ، ومقعد لممثل البورصة المصرية.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021، فإن ضوابط تشكيل مجلس الإدارة تتضمن قيام الشركة بإعداد 4 قوائم للمرشحين، وهى قائمة مرشحى رئاسة الشركة، وقائمة مرشحى ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين (السمسرة وأمناء الحفظ) وقائمة مرشحين ذوى خبرة لهم حق تولى منصب العضو المنتدب، وقائمة من ذوى الخبرة الذين لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.