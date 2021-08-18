شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-8-2021 وعيار 21 يسجل 785جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرار ملحوظ قرب نفس المستوى الذي سجله المعدن النفيس أمس، سواء على المستوى العالمي أو المستوي المحلي في مصر، إذ تسجل اونصة الذهب وقت صياغة هذه السطور سعر 1788 دولار.

ويبلغ سعر الذهب في مصر عيار 21 ما قيمته 785 جنيها للجرام، أسعار الذهب الآن لعيار 18 سجل 672 جنيها، وعيار 24 سجل 897 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، وهذه الأسعار دون إضافة سعر المصنعية.

أسعار الذهب الأربعاء 18 أغسطس تقترب من أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.50 دولار، وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.