شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين طارق المحمودى عضوًا منتدبا للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم طارق المحمودي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بخبرة في مجال البنوك تزيد عن أربعين عاما بالإضافة إلي خبرته في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الألكترونية والصيرفة الالكترونية.

وشغل طارق المحمودي منصب مستشار محافظ البنك المركزي للمدفوعات وتكنولوجيا المعلومات ومن أحد السفراء المنتقين لبنك سوسيتيه جنرال حيث عمل به لأكثر من خمسة وعشرين عاما وكان يترأس كذلك قطاع الخدمات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات وعضوا في اللجنة التنفيذية ومديرا عاما لمدة عشر سنوات في بنك قطر الوطني الأهلي – مصر AlAhli – Egypt QNB.

وشغل السيد طارق المحمودي كذلك منصب عضو مجلس إدارة في أول مجلس قومي للمدفوعات.

ويتطلع مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لمساهمات طارق المحمودي القيمة في توفير المزيد من الخدمات المميزة للسوق المصرفي المصري.