شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، وننتظر تفعيل التأثير الإيجابي لمؤشر ستوكاستيك لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1797.00 والاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 1825.15، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1770.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد